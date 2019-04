Empoli corsaro al 45', Pajac inchioda Skorupski per l'1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al 45' è l'Empoli a rilanciare le proprie speranze salvezza, conducendo per 1-0 al Dall'Ara di Bologna. Risultato che non rispecchia la superiorità - almeno territoriale - del Bologna, che non riesce a tramutare in gol la mole di lavoro fin qui creata.

Ad andare vicino al gol è Orsolini, al secondo minuto, dopo un errore clamoroso di Veseli che - dalla sinistra - crossa per l'avversario. Stop e tiro dal limite che finisce fuori di pochissimo. Ancora il Bologna poco dopo, con Palacio che entra in area servito da Sansone: ancora i centimetri dicono di no ai rossoblù che, alla prima occasione subita, vanno in svantaggio. Krunic sradica la palla dai piedi di Orsolini, servendo Pajac sulla sinistra: tiro cross e 1-0 del croato.

Mihajlovic prova a caricare i suoi, l'Empoli si rifugia nella propria area di rigore e prova a ripartire. Sansone prova con il tiro a giro ma trova una super parata di Dragowski, poi è Dzemaili a calciare da dentro l'area, trovando però l'opposizione di un difensore.

Nel finale si rivede l'Empoli, con Di Lorenzo che centra per Caputo che, di testa, non centra la porta difesa da Skorupski. Poi Krunic rischia di far fare la seconda brutta figura di giornata all'estremo difensore bolognese, ma poi Caputo e Farias non riescono a trovare la deviazione decisiva. Sul finale Mbaye, da pochi passi dalla porta, non riesce a battere Dragowski in uscita con il colpo di testa su azione d'angolo.