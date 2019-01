Empoli, Corsi: "2018 anno fantastico. Dobbiamo prendere meno gol"

© foto di Image Sport

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno facendo un bilancio del 2018 e augurandosi il meglio per il 2019: "Ci siamo lasciati alle spalle un anno meraviglioso, per noi empolesi è stato quello della promozione dei record. E' stato ricco di gioie e di soddisfazioni. Lontano dalla nostra città ci ha dato lustro e grande visibilità. Forse in città questo aspetto non si raccoglie completamente, ma per noi è un motivo di orgoglio e anche uno stimolo a dare sempre qualcosa in più. Arrivare a questa mini-vacanza con 4 sconfitte sulle spalle non piace a me e non piace a nessuno. Intanto chiudiamo il 2018 in Serie A e con una posizione che vale la salvezza, ma soprattutto siamo in linea con i nostri obiettivi. A parte il ko di Torino, nelle altre tre sfide perse potevamo fare punti per quello che ha detto il campo. Tutti sappiamo, ad esempio, che dobbiamo prendere meno gol e in questo senso il comportamento della difesa contro l’Inter lascia ben sperare".