Empoli, Corsi: "Alcuni nostri giocatori possono ambire a una big"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfono di Radio Crc all'indomani dell'esordio vincente in campionato dei toscani, che hanno battuto il Cagliari per 2-0: "Siamo ancora ad agosto, ma è stata una bella vittoria. Abbiamo elementi importanti che possono giocare in grandi club come Roma e Napoli, questa è una convinzione che ho maturato vedendo un po’ di allenamenti e partite.. Luperto? È un giocatore importante, Ancelotti se n'è innamorato, questa può essere la sua fortuna. A Empoli avrebbe fatto 20 partite, forse si sarebbe completato, ma mi consolo con Rasmussen. Sarri? Un maestro di calcio che mi ha regalato tante gioie, l'ho sentito un mese fa, era un po’ preoccupato per la trattativa con il Chelsea, ora ho grande soddisfazione a leggere quello che già dicono in Inghilterra di lui. Zajc? È un giocatore intelligente, ha grande capacità di calcio, ieri ha fatto 3 assist e si è mangiato un gol davanti alla porta, Zielinski è più muscolare, lui è un maratoneta con grande tecnica. Krunic? Non era tanto convinto di andar via, aveva offerte dall'estero, poi si è presentato il Torino con un’offerta inadeguata negli ultimi giorni".