Empoli, Corsi: "Attacco sotto accusa, ma c'è fiducia. Ucan in crescita"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ai microfoni di 'TeleRadioStereo' ha parlato della prossima sfida di campionato contro la Roma: “Siamo un po' demoralizzati però andiamo a raccattare gli aspetti positivi della sconfitta passata, arriviamo 5 volte davanti al portiere e magari 7 pali in 7 partite sono un po’ troppi. L’idea è di lavorare sui difetti e cercare di far crescere la squadra".

Sul lavoro di Andreazzoli: "Gli altri fanno un calcio un pochino più improvvisato ma al momento più efficace del nostro".

Sui rimpianti di mercato: "L’attacco è quello sotto accusa ma noi abbiamo grande fiducia nei nostri attaccanti. Un paio sono molto giovani e hanno grandi qualità sulle quali dobbiamo mettere del lavoro".

Infine, su Salih Ucan: "E’ un giocatore di grandi qualità tecniche, ha capacità di lettura negli ultimi 20 metri veramente importanti. Mi dicono che fino a 10 giorni fa era molto indietro dal punto di vista fisico e non è stato impiegato per quel motivo".