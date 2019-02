Empoli, Corsi: "Bennacer-Tonelli? A giugno ne riparleremo col Napoli"

© foto di Federico De Luca

Linea aperta Empoli-Napoli sul mercato. Ne ha parlato a Radio Marte il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi: “Abbiamo in rosa più di un calciatore dalle grandi prospettive e questo mi consola. Contro il Sassuolo è arrivata una bella vittoria, è stato bravo l'allenatore a preparare il match in base all'avversario e non ci sono stati errori individuali per cui sono soddisfatto. A volte paghiamo la poca esperienza, ma dobbiamo archiviare la vittoria di ieri e pensare già alla prossima partita. La lotta sarà dura, ma lo sapevamo e avendo in rosa molto giovani, potremo solo migliorare".

Rade Krunic?

"Il mercato di gennaio ci ha tolto qualcosa perché le voci hanno un po' destabilizzato i nostri calciatori. Sta facendo molto bene mentre l'operazione Zajc è stata una scelta dolorosa, ma siamo l'Empoli e non possiamo fare a meno di queste operazioni per salvare la categoria".

Bennacer?

"Ha cambiato ruolo ormai da 13 partite e direi che sta facendo molto bene. Col Napoli è stato affrontato un discorso che coinvolgeva Tonelli e nell'operazione si è parlato anche di Bennacer, che però sarebbe rimasto qui fino a fine stagione. A giugno non so se ne riparleremo anche perchéTonelli è un grande difensore, ma non è sempre disponibile. Non c'è alcuna prelazione, ma solo un rapporto di cordialità con tutti.

Di Lorenzo?

"Non credo ci sia anche il Napoli. Per ora sono solo chiacchiere, mancano troppe partite”.