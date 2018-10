“La Juventus non partiva così bene da tempo, grande merito a CR7 che in campo sprona tutti. Quest’anno è bello vedere i bianconeri, c’è grande entusiasmo”. Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo fa le carte al campionato di Serie A. Sorride l’Inter, nonostante la partenza... “È...

Cassano: "Ho fatto divertire Totti. In carriera ho reso al 30-40%"

Piccini in Nazionale, l'agente: "Bello tornare a Firenze da azzurro"

Juve per la storia. Inter, ora ci 6

Ancelotti saluta Terry: "Un onore averti avuto come Capitano"

Cassano "Prandelli miglior tecnico italiano. Uno scandalo che non alleni"

Corbo: "Ancelotti tiene tutti sulla corda, ma in armonia"

Milan, Gandini vicino. Nessuna clausola di non concorrenza con la Roma

Mourinho cerca rinforzi in Serie A: Romagnoli e Skriniar nel mirino

Empoli, Corsi: "Caputo non si discute. È il nostro valore aggiunto"

Cagliari, a Giulini il Premio Scopigno come Miglior Presidente

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato a Il Tirreno : "Bisogna crederci perché i segnali che manda la squadra ci dicono questo. Inutile perdere tempo a pensare ai pali, alla sfortuna, a quello che è stato. Dobbiamo continuare a testa bassa, puntando anche su un ambiente, il nostro, che può e deve fare la differenza. Qui si può migliorare, lo dice la nostra storia, è continuando così miglioreremo. È una situazione difficile da decifrare. Contro la Roma, ad esempio, sicuramente sul piano del gioco abbiamo fatto tutto bene, tutto giusto. Credo che manchi… la scintilla. Quella partita che ti fa svoltare. Ricordo, ad esempio, quando con Sarri battemmo la Lazio, o la vittoria sul Sassuolo con Giampaolo. Ciccio Caputo è il nostro valore aggiunto senza se e senza ma. Contro la Roma ha giocato una partita superba e se ha sbagliato le occasioni, il rigore e non solo, è proprio per la generosità con cui ha affrontato la partita".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy