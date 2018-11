Empoli, Corsi: "Con Andreazzoli tanti complimenti ma non danno punti"

© foto di Image Sport

Giuseppe Iachini è il nuovo tecnico dell'Empoli e lo ha presentato in conferenza stampa il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi. "Dispiace per l'esonero di Aurelio Andreazzoli ma serve attenzioni. Riguardatevi le partite: serviva qualcosa di diverso nel rispetto delle qualità degli avversari. Perché Iachini? L'abbiamo scelto perché pensiamo possa dare alla squadra ciò che manca, equilibrio e compattezza. Attaccare con 6-7 giocatori non è il modo migliore per trovare il gol. Andreazzoli ci ha dato grandi soddisazioni in B ma ho sempre sentito dire che è più facile attaccare con 3-4 che con 7-8 giocatori. Ci siamo presi i complimenti, ma quelli non ci danno punti”.