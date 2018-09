Empoli, Corsi: "Con il Milan vinceremo solo se proveremo a segnare"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro il Milan: "Battere il Milan stando nella nostra metà campo per 90' non mi piacerebbe, ma spero di farlo con 2-3 occasioni dal gol. Col Sassuolo ne abbiamo avute 8 ma abbiamo perso. Contro squadre del genere hai speranze solo se punti a fare gol. Gattuso mi piace, vive il ruolo con la stessa passione che aveva da allenatore. Higuain? Farà più di 20 gol. Leggevo di difficoltà nel fargli arrivare la palla: vista la rete contro l'Atalanta, non direi".