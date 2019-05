© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in vista della decisiva sfida di domenica contro l'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport iniziando da un suo personalissimo fioretto: "Se ci salviamo vado a piedi fino al museo di Leonardo da Vinci e poi in cima al San Baronto".

Il numero uno del club toscano parla poi del suo rapporto di amicizia con Luciano Spalletti e dell'ottimo finale di stagione della sua squadra: "Andreazzoli convince tutti che possiamo farcela, ci fa sentire coraggiosi", ammette Corsi.

Da un amico ad un altro, il discorso si sposta su Vincenzo Montella e la sua Fiorentina che potrebbe dargli una mano battendo il Genoa: "Montella è un amico vero, ma non ci aspettiamo regali da nessuno".