© foto di Federico De Luca

Da anni Napoli ed Empoli concludono affari sul mercato e ai microfoni di Radio Marte il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, ha rivelato: "De Laurentiis l’ho sentito prima della partita col Napoli, quindi è passato un po’ di tempo e abbiamo deciso di rimandare ogni discorso di mercato perché conta il presente. Di Lorenzo e Bennacer ci possono stare nella rosa del Napoli che però ha dei terzini molto forti. Di Lorenzo sarebbe da inserire stabilmente nel Napoli, ma anche l’Inter ha bisogno di un terzino destro. Pensate che 15 giorni fa ero ad una premiazione e si parlava di Bennacer tra dirigenti perché tante squadre avrebbero bisogno di un giocatore in quel ruolo, questo per dire che si parla tanto in questo periodo, ma si parla solo".