Empoli, Corsi e la salvezza: "Siamo arrivati cotti al finale di stagione"

L'Empoli è con un piede in Serie B, ma il presidente Fabrizio Corsi ne ha parlato attraverso le frequenze di Radio Crc. "Siamo un pò delusi per l'andamento del campionato. Iachini sfruttando il lavoro di Andreazzoli, aveva ripreso un pò la situazione ma ora siamo arrivati cotti in questo finale di stagione".

La speranza, però, è l'ultima a morire. "C'è da fare l'impossibile per arrivare. Alla fine tuttavia dico che l'Empoli, giocando in Serie A, ci sta che vada giù. A Bologna abbiamo fatto bene ma abbiamo forzato dei giocatori che non si erano nemmeno allenati", le sue parole.

Solo tre vittorie nel girone di ritorno. Questo il rendimento dell'Empoli che da gennaio ha battuto solo Sassuolo, Frosinone e Napoli. Tra l'altro sempre al Castellani. Le ultime quattro giornate di Serie A vedranno i toscani sfidare Fiorentina, Sampdoria, Torino e Inter.