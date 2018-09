Empoli, Corsi: "Farebbe comodo oggi giocar male e vincere"

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: "Ora giocando male e vincere mi farebbe comodo. Mi piacerebbe che i complimenti li facessero al Milan. Noi cercheremo di fare la partita, non è che in una settimana uno può stravolgere la squadra per vincere".