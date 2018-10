Empoli, Corsi: "Frosinone scontro diretto, ma non sarà una gara decisiva"

In vista del prossimo incontro di campionato tra Frosinone ed Empoli, il presidente del club toscano Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di TuttoFrosinone.com.

Presidente, come arriva la squadra di Andreazzoli al match dello 'Stirpe'?

"Sicuramente arriva convinto del fatto che sia una partita importante, però poi ne mancano 29, per cui qualunque risultato apre ad ogni scenario: se vinciamo non siamo salvi, se perdiamo non siamo retrocessi. Ci interessa affrontarla con la determinazione giusta, consapevoli che ci siano in palio punti importanti".

Quella di domenica è da voi considerata una gara da non sbagliare?

"Giocheremo contro una squadra che è nostra concorrente, su un campo difficile. Però non vogliamo avere l'assillo che sia una gara da dentro o fuori: quelle magari arrivano alle ultime 2-3 giornate di campionato. C'è tempo".

Il Frosinone a suo avviso può salvarsi?

"Mi sembra una squadra forte, molto agguerrita. Ho visto il primo tempo della gara contro il Torino, nella ripresa mi dicono abbia fatto anche meglio. Senz'altro ci sarà da battagliare: se non siamo all'altezza dell'aggressività e della convinzione del Frosinone perdiamo. Invece se saremo bravi sotto l'aspetto motivazionale ce la possiamo giocare al meglio delle nostre possibilità".