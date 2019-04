© foto di Federico De Luca

A Empoli non hanno apprezzato molto la formazione messa in campo dalla Juventus ieri contro la SPAL (2-1 per la formazione di Ferrara). Il presidente dei toscani Fabrizio Corsi, ai microfoni di Radio Capital ha commentato così la cosa: “La Juventus era un po’ ‘leggera’, logico che non mi abbia fatto piacere. I tifosi mi scrivono che il campionato è falsato, io da dirigente dico che i bianconeri pensano di prepararsi al meglio per la partita di Champions League della settimana prossima contro l’Ajax all’Allianz Stadium”.