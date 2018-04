Empoli, Corsi: "In A con questo gruppo e 4 giovani. Spero il mister resti"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Rai per parlare della promozione della squadra toscana: "Sono un po' frastornato, a queste emozioni e ai festeggiamenti non siamo preparati. Noi siamo un po' più sobri. Tutte queste attenzioni sono nuove, grazie a tutti".

Ha visto che clima c'è in Serie A?

"Un bellissimo campionato, molto combattuto soprattutto in coda. Io lo vedo migliorato, ci vorrebbero un po' più di italiani ma quello dipende soprattutto dai dirigenti".

Confermerete la coppia d'attacco?

"Confermeremo la gran parte di questo gruppo. Poi cercheremo di mettere 3-4 giocatori giovani, dal '98 al 2000. Vediamo che possibilità abbiamo, ma vogliamo puntare su giovani che possano rappresentare il nostro presente ma soprattutto il futuro".

Resta anche Andreazzoli?

"Mi auguro di si. C'è anche un contratto e sarebbe sicuramente un dispiacere perderlo".

Che futuro può avere il portiere Gabriel?

"Credo per lui sia arrivato il momento di giocare un campionato di Serie A. Il giocatore è ottimale, ora dovremo fare qualche riflessione sui numeri. E' stato sicuramente uno dei punti di forza di questo girone di ritorno".

Come mai avete scelto Andreazzoli?

"E' arrivato perché cercavamo un allenatore che attraverso il lavoro di campo potesse migliorare la situazione. Un mio amico mi disse di parlarci e dopo un'ora, in concerto con i nostri dirigenti, abbiamo capito che aveva le idee giuste e una conoscenza esatta della squadra".

Farete il nuovo stadio?

"Siamo alla fine dell'iter burocratico, presentiamo tutto entro maggio. E in sei mesi si partirà con una procedura tipo Udine: lavoreremo per pezzi, per il 2020 speriamo di concludere questo gioiellino".

Qual è il segreto dell'Empoli?

"Il nostro segreto è l'ambiente, senza eccessi né nella vittoria né nella sconfitta. Ieri a Empoli era una giornata normale e le pressioni negative che ci sono in certe piazze non ci sono. Io ho visto i 20mila che hanno accolto a Napoli la squadra dopo Torino e per i miei amici napoletani mi sono fatto il segno della croce".

Il Napoli ieri ha pagato la vittoria della Juventus?

"La gara di sabato sera ha disturbato. Però la squadra ha mostrato anche dei limiti mentali".

Perché Saponara è andato male al Milan?

"Perché non era pronto caratterialmente. Negli ultimi due-tre mesi ha giocato anche con la fascia di capitano con la Fiorentina, ma è un peccato che non mostri il suo valore tecnico con continuità. Spero a Firenze abbia trovato la giusta continuità".

Dove arriverà Andreazzoli?

"Sono molto grato a lui, è un uomo di grande valore. Mi auguro continui con noi".

Cosa pensa di questo commissariamento?

Il commissario è quello che ci meritiamo, se noi presidenti non riusciamo a metterci d'accordo perché ognuno difende il proprio orticello non si va lontano".