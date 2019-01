Empoli, Corsi: "Napoli non ha chiesto Traorè. Almendra? Non lo conosco"

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli in merito agli ultimi rumors di mercato che legano il club toscano a quello partenopeo: “In questo momento - ha detto - la classifica ci dice che possiamo giocarcela per la salvezza. Abbiamo dei giovani di grande prospettiva, il nostro è un valore importante che altri non hanno. Traorè? No, il Napoli non ci ha chiesto nessun giocatore. Abbiamo un rapporto costante con il Napoli, i direttori si confrontano, Giuntoli è una persona competente e squisita. Per Traorè non ci sono offerte o trattative. Almendra da noi in prestito? Non lo conosco nemmeno”.