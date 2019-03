© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine del Premio Maestrelli in corso di svolgimento a Montecatini Terme in provincia di Pistoia: "La vittoria sul Frosinone? E' andata bene. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una grande partita. La lotta salvezza? E' difficile decifrare il campionato, noi ci eravamo un po' illusi dopo una stagione straordinaria in B come quella scorsa. Sarà una stagione di sofferenza, sarà durissima, ma siamo una squadra con dei valori importanti e con dei difetti che Andreazzoli dovrà mascherare. L'esonero di Iachini? E' stata una sconfitta. Così come quello di Andreazzoli, ma ci è sembrato giusto farlo. Lo stesso sta accadendo con Iachini, ma la squadra ci è sembrata si fosse spenta sotto il livello mentale. Così ci siamo giocati la carta Andreazzoli, tecnico molto stimato dal gruppo. L'esonero ci è sembrata la scelta giusta per dare la scossa al gruppo. Andreazzoli ci ha dato lo scorso anno grandi soddisfazioni, oltre che essere molto preparato. Spalletti e la vittoria nel derby? Al di là di Luciano ci sono tanti altri collaboratori che hanno lavorato con noi e abbiamo sperato bene per lui. Le sfide contro Juventus e Napoli? Dobbiamo andare a vedere il nostro passato: quando ci siamo salvati abbiamo compiuto prestazioni e conquistato risultati importanti contro grandi avversari. Per riuscire a salvarci dovremo farlo anche quest'anno".