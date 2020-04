Empoli, Corsi: "Ricci piace a tutti. A gennaio ne ho parlato con Giuntoli"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Qualcuno azzarda qualche previsione perché c'è la speranza di risolvere questa situazione di emergenza. Giocare a giugno e luglio i campionati e le Coppe europee nel mese di agosto sembra essere l'ipotesi più logica. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e risolvere questo problema. Poi più tardi ci sarà da raccogliere i cocci, ma comunque si vuole tornare a giocare, anche in Serie B".

Ricci al Napoli?

"Piace a tutti, non so se anche al Napoli. A gennaio io e Giuntoli abbiamo fatto qualche battuta. Gli ho chiesto un parere sul valore del giocatore, mi fido molto di Giuntoli perché è un gran conoscitore di calcio. Gli ho chiesto un giudizio da amico, nulla di più. Se ci saranno discorsi col Napoli non lo so, vedremo in futuro. E' una mezzala che sa fare bene le due fasi, ha capacità di inserimento e ha un gran calcio sia di destro che di sinistro. Fisicamente ha grandi valori, nei prossimi due anni si riempirà e diventerà un grandissimo atletica, più di quanto lo sia adesso".