Empoli, Corsi risponde alla contestazione: "I fischi non ci aiuteranno"

© foto di Federico De Luca

"Giù le mani dalla squadra". Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, risponde alla contestazione scoppiata in seguito al ko col Genoa. "I giocatori vanno sostenuti, altrimenti rischiamo di perdere quella che per noi è sempre stata l’arma in più: la forza dell’ambiente. Crediamo, e ne siamo convinti, che questa squadra abbia dei valori. Volete fischiare? Fatelo nei miei confronti, ho le spalle larghe per sopportarlo, ma prendersela coi giocatori non ci porta nessun tipo di vantaggio. Non ci aiuta, ci fa del male. Credo che gli sportivi condivideranno le mie parole, spero che sia stata solo la brutta partita col Genoa a far venir fuori la contestazione e credo a mente fredda si possa condividere come la serie A sia un sogno. Se riusciremo a salvarla sarà anche per merito loro", le parole riportate dall'edizione odierna de La Nazione.