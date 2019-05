Empoli, Corsi: "Spero di trattenere sia Andreazzoli che Caputo"

© foto di Image Sport

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport sulle frequenze di Radio Rai: "Quella di ieri è stata una bella vittoria e una bella prestazione. La squadra ha meritato ed è in salute. Le prossime due gare appaiono insormontabili, proveremo a fare l'impresa e non abbiamo nulla da perdere".

Cosa pensa delle accuse alla Sampdoria per le gare di ieri?

"Ho sempre accettato il verdetto del campo e non voglio fare discorsi da bar come questo".

Perché il doppio cambio in panchina?

"Il primo ci ha portato giovamento, oltre a energie. I giocatori hanno lavorato in maniera diversa e qualcuno ha accusato il colpo e si è infortunato. Questo ci ha penalizzato ma adesso siamo tornati al 100%. il periodo negativo è alle spalle, speriamo di riuscire a chiudere al meglio. Quando abbiamo esonerato Andreazzoli c'è stata la scossa, giocavamo bene ma non raccoglievamo risultati, poi quando Aurelio è tornato ha fatto molto bene e l'ho visto anche migliorato. Ora la squadra è anche attenta a come mettersi rispetto agli avversari. A inizio anno giocavamo troppo da grande squadra".

Andreazzoli resterà?

"Mi auguro di sì, a prescindere da come andrà questo campionato. Nel calcio poi accadono cose impensabili ma spero di andare avanti con lui. Se quest'anno retrocederemo sarà colpa mia e delle mie scelte. Ripartiremo in ogni caso dai giovani e proveremo a fare subito bene".

Cosa pensa della non contemporaneità alla penultima giornata?

"L'abbiamo votata e forse abbiamo sbagliato. Il campionato è accesissimo e forse il problema è stato sottovalutato".

Caputo resterà?

"Spero che resti con noi. Sono convinto di riuscire a trattenerlo, altrove guadagnerebbe di più ma sono certo che a Empoli sia molto bene, soprattutto la sua famiglia".