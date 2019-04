© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ai taccuini di 'Tuttonapoli.net' ha parlato del futuro di Ismael Bennacer, centrocampista che ieri ha ben figurato nella gara vinta 2-1 al Castellani contro il Napoli. E che è un obiettivo proprio di De Laurentiis e Giuntoli in vista della prossima finestra di calciomercato: "Glielo darei volentieri, anche perché con De Laurentiis e Giuntoli ho uno splendido rapporto. Proprio ieri ho fatto una battuta con Cristiano, spiegandogli che per noi sarebbe meglio aspettare maggio per cederlo perché la concorrenza aumenterebbe. Ad oggi, comunque, da parte del Napoli c'è solo interesse, nulla più: non ci siamo mai seduti per parlare di Bennacer. In futuro vedremo...".