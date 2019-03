Empoli, Corsi su Rugani: "Lo considero una macchina da guerra"

© foto di Image Sport

Fabrizio Corsi ha avuto il merito di lanciare Daniele Rugani nel calcio che conta. Il presidente dell'Empoli, attraverso una intervista concessa a Tuttojuve.com, ha parlato del difensore della Juventus in vista della sfida contro i bianconeri. "La sensazione era che fin da subito potesse essere titolare con noi, infatti lo è stato in Serie B e nell'anno di Serie A affrontato con Sarri al timone in cui non si era fatto mai ammonire. Daniele, come professionista, lo consideriamo come una macchina da guerra perché si è costruito il 30% delle sue qualità con la professionalità e l'applicazione. E' un ragazzo che a quasi 25 anni è vicino alle 100 presenze con la Juventus, penso che tra i suoi colleghi di reparto Bonucci sia arrivato alla stessa età di ora in bianconero e Chellini era arrivato un po' prima", le parole di Corsi.