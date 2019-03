Empoli, Corsi sulla Juve: "Out CR7, ci sono altri campioni come Dybala"

La ripresa del campionato sarà tutt'altro che semplice per l'Empoli, visto l'impegno contro la Juventus di sabato a Torino. Fabrizio Corsi, presidente dei toscani, ha commentato a Tuttojuve.com l'assenza di Cristiano Ronaldo per la sfida. "Sicuramente è un gran vantaggio, ma giocherà un calciatore altrettanto importante come Dybala che dovrà confermare il suo status di campione. Se lo metti sul mercato, penso che il suo valore si aggiri sui 100 milioni o forse più. All'andata ha fatto una giocata da grande calciatore, ma non è l'unico decisivo nella rosa della Juve. Noi abbiamo dei talenti di grande prospettiva, alcuni di loro possono giocare in grandi club e a differenza loro dobbiamo cercare di far bene dal punto di vista del collettivo", le parole del patron.