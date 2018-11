Empoli, Corsi torna sulla Juve: "Quel contatto non può portare al rigore"

© foto di Federico De Luca

Sfida al Napoli per l'Empoli di Fabrizio Corsi. Intervistato da calcionapoli24.it, il presidente toscano è tornato anche sulla sconfitta contro la Juve: "Domani non sarò al San Paolo. Sarà una di quelle impossibili sulla carta ma ci facciamo coraggio dopo quanto visto contro la Juve. Il rigore? Un contatto del genere non porta a un rigore. Sapevo prima della partita che avremmo perso".