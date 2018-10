Empoli, Corsi: "Zielinski era vicino ai Reds, Napoli bravo a convincerlo"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Piotr Zielinski, centrocampista ora al Napoli e in passato in forza all'Empoli. "Zielinski risulta decisivo in campionato, in Champions League. Doveva giocare nel Liverpool. Quando venne a Napoli aveva quell'alternativa lì, ma a Napoli sono stati bravi a convincerlo. Su di lui ho un po' di rammarico, per noi fu decisivo ma non chiesi il riscatto, lavorando nell'interesse dell'Udinese, che poi ha fatto un affare col Napoli. E' difficile trattare con Pozzo, per me è il migliore di tutti", le parole di Corsi.