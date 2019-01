Empoli, da Bani a Kownacki e Zulj: il punto sulle entrate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da Sky Sport sul mercato dell'Empoli, che dopo aver incassato dalla Fiorentina 13 milioni di euro per Hamed Traore passerà alle trattative in entrata. Nelle prossime ore previsto incontro col Chievo per il difensore Bani, mentre per l'attacco resta il nome di Kownacki, con Falcinelli prima alternativa. Ma non solo: Iachini ha chiesto anche Parigini del Torino. Come vice Skorupski, Da Costa del Bologna può sostituire Terracciano qualora quest'ultimo dovesse andare a giocare. Davanti, inoltre, è molto vicina alla chiusura la trattativa per Zulj dello Sturm Graz. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche il giovane attaccante della Primavera Arnel Jakupovic, che passerebbe al club austriaco in prestito.