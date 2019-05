© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cessioni di casa Empoli dopo la retrocessione, con tanti giocatori che sembrano destinati a partire. Su Hamed Traore, oltre alla Fiorentina, ci sono la Juventus e una big di Bundes. Ismael Bennacer piace al Napoli ma pure in Germania, così come all'Arsenal, sua ex squadra, mentre su Rade Krunic ci sono Torino, Genoa ed Eintracht Francoforte. Chiusura con Francesco Caputo: a gennaio sono stati rifiutati diversi milioni dalla Cina, ora potrebbero farci un pensierino Parma e Brescia.