Il giocatore dell'Empoli Cristian Dell'Orco ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della gara in programma questa sera contro la Beneamata. Di seguito le sue parole.

Il fatto che si giochi a San Siro vi porta più pressione?

"No, ci saremmo giocati la vita sia in casa che fuori. Ma giocare in una cornice come il Meazza è ancora più bello: ci giocheremo tutto così come si giocherà tutto l'Inter".

Per voi è stata una settimana diversa questa?

"Per noi non cambia nulla, perché dopo Bologna sembravamo già retrocessi e siamo stati bravi a rimetterci in piedi. Se siamo arrivati fin qui vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Adesso abbiamo questa gara, la giocheremo e poi dopo i novanta minuti vedremo come sarà andata".