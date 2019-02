Empoli, Dell'Orco: "Con tre punti sarebbe stato esordio migliore"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore dell’Empoli, Cristian Dell’Orco, ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Radio Lady: “Noi abbiamo fatto una grande partita di squadra, difendendo tutti insieme. Dovevamo essere più bravi a far male in ripartenza. Le situazioni ci stanno girando contro in questo periodo e dobbiamo essere noi a metterci qualcosa in più per cambiare le cose. L'esordio? E’ stata una scelta mia quella di andare via da Sassuolo proprio perché volevo giocare e trovare più spazio. Con i tre punti sarebbe stato un esordio molto più bello. Adesso andiamo avanti e prepariamoci alla prossima battaglia”. L’Empoli poteva fare qualcosa in più davanti: “Dovevamo essere più bravi a sfruttare i contropiedi. Ne abbiamo avuti molti, ma abbiamo sempre sbagliato l’ultimo passaggio. Tutti dovevamo mettere qualcosa in più per raggiungere i tre punti”, le parole riportate da empolichannel.it.