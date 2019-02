Empoli, Dell'Orco: "Conosco Iachini. Voglio mettermi in mostra"

© foto di Federico De Luca

Il neo giocatore dell'Empoli, Cristian Dell'Orco, ha parlato oggi in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione. Queste le sue parole: "Ho trovato un grande gruppo e ci sono le qualità importanti per fare bene. Tutti hanno fame e vogliono dare il massimo. Continuando su questa strada possiamo toglierci soddisfazioni. Nasco terzino sinistro ma ho fatto sia il quinto che il centrale. Cercherò di farmi trovare pronto in tutti i ruoli. Questo è il posto giusto per crescere, la società è sana e punta molto sui giovani. L'Empoli è a un buon punto, Iachini ha richieste molto specifiche per la difesa ma credo che possiamo solo migliorare e sono fiducioso. Potevo anche restare a Sassuolo ma ho spinto per venire qui. Voglio fare il meglio, giocare e mettermi in mostra. In passato mi sono infortunato, adesso ho recuperato e cercherò di crescere. Conosco già il mister, ci ho lavorato insieme in passato e credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene".