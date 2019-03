Empoli, Dell'Orco: "Tanto rammarico, ma la strada è quella giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell’Empoli, Cristian Dell’Orco, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta contro la Juventus nel dopo gara: “Il rammarico è tanto per la prestazione che abbiamo fatto. Meritavamo qualcosa in più, ma se non siamo riusciti a portare a casa punti è perché qualcosa ci è mancato. A volte le deviazioni avvantaggiano il portiere, stavolta non è stato così. La prestazione è stata ottima e determinata, la strada da seguire è questa”.

Giocare subito mercoledì è meglio? “Sì, sicuramente. Abbiamo voglia di riscatto e di dimostrare che il nostro gioco è questo e che così possiamo portare punti a casa”.

Oggi il rammarico è forse quello di non aver segnato: “Loro hanno spinto più nel secondo tempo e sono riusciti a trovare il gol. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni e i presupposti quando li creiamo”.

Come ti trovi con Andreazzoli? “Vedendo la partita di oggi la nostra forza è stata entrare in campo per divertirci. Abbiamo giocato bene a calcio e per alcuni tratti abbiamo dominato la partita. La Juve è anche una squadra che riesce a fartelo credere e poi a trovare il vantaggio, ma la strada è quella giusta”, riporta Empolichannel.it.