Empoli, Di Lorenzo al 90': "Oggi vittoria di tutti. Nazionale? Un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la grande prestazione nella vittoria del suo Empoli contro il Torino (4-1), Giovanni Di Lorenzo, autore del terzo gol azzurro, ha parlato a Sky Sport:

"Oggi si è visto dall'atteggiamento che volevamo portare a casa questa vittoria per continuare a sognare. Stiamo facendo una rincorsa bellissima, domenica ci aspetta l'ultima tappa per raggiungere quest'obiettivo che fino a qualche settimana fa era insperato. Non meritavamo di stare lì, abbiamo cambiato mentalità e stiamo lavorando bene. Sono contento per tutti. Il Torino ha qualità e forza fisica, era veramente difficile ma i tre punti di oggi sono fondamentali. È la vittoria del gruppo, per esempio di Acquah, che si è ritrovato in campo e ha fatto una grande gara".

Oggi hai segnato il 5° gol in campionato...

"Sono contento di contribuire per il raggiungimento di quest'obiettivo. Ti eri comprato al fantacalcio? Gioco con un mio amico, gli avevo detto che se voleva il mio aiuto mi doveva comprare. Sarà felice".

La Nazionale?

"È un sogno, ci sono stato due giorni e sono stato benissimo. Ora però penso alla salvezza".