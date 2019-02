© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. "Nel primo tempo bene, siamo riusciti a contenerli provando anche a ripartire in contropiede. Nel secondo tempo dopo il primo gol siamo spariti dal campo, è un atteggiamento che non va bene per una squadra che deve salvarsi. Calhanoglu e Paquetà sono bravi a palleggiare, è difficile affrontarli poi non siamo riusciti a fare la nostra partita. Sabato sarà importantissimo contro il Parma. Giochiamo abbastanza bene, dobbiamo migliorare sulla cattiveria e sull'essere più determinati ed in questi campi ci vuole personalità e coraggio che sono mancate nella ripresa".