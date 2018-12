Fonte: empolichannel.it

Il difensore dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta contro il Torino: “Eravamo partiti abbastanza bene, poi abbiamo preso il gol alla fine del primo tempo che ci ha tagliato le gambe. Dopo il 2-0 a inizio ripresa la partita si è fatta complicata. Non abbiamo fatto una buona gara e speriamo di riuscire a fare un risultato positivo tra pochi giorni contro l’Inter”. Un Empoli che deve ritrovare punti e prestazioni: “La voglia, lo spirito e la grinta non devono mai mancare. Questi sono gli elementi da cui dobbiamo ripartire e già dalla prossima sfida contro l’Inter dobbiamo cercare di mettere in campo questi elementi”. Ora arriva l’Inter al Castellani: “Mi dispiace non esserci, ero diffidato e con il giallo di oggi scatterà la squalifica. Dobbiamo rimanere uniti e io cercherò di fare squadra e tifare per i miei compagni per uscire da questo momento non felice”