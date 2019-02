Empoli, Di Lorenzo: "Dopo il primo gol siamo usciti dal campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Radio Lady: “Nel primo tempo ci siamo difesi bene, cercando di ripartire in contropiede. Nella ripresa non siamo rientrati in campo. Dopo il gol di Piatek non siamo più rientrati in partita”.

Un fattore più mentale che tecnico-tattico? “La partita l’avevamo preparata così, chiudendoci e ripartendo. Non so se è un fattore mentale, ma dopo aver preso il primo gol siamo usciti dal campo. Questo non deve succedere, a Milano ci vuole personalità per venire a fare il risultato“.

Sulla gara: “Il primo tempo abbiamo giocato bene. Non possiamo avere più l’atteggiamento avuto nella ripresa. Questo secondo tempo va cancellato subito. E’ mancata tutta la squadra, non si tratta di destra, sinistra o centro. Dobbiamo ripartire subito dalla sfida contro il Parma“.

Sarà una sfida difficile: “Contro il Sassuolo abbiamo fatto una grande partita. Oggi siamo partiti bene, ma poi siamo calati. Contro il Parma dobbiamo subito rimetterci in carreggiata. E’ una squadra che lotta come noi, anche se stanno un po’ meglio”, le parole riportate da Empolichannel.it.