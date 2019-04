© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, ha deciso la sfida col Napoli realizzando, sugli sviluppi di calcio d'angolo, la rete del 2-1 definitivo. Il numero 2 azzurro è intervenuto nel post-partita al microfono di Dazn: "E' un gol importante, in una partita importante, ma è ancora lunga per la salvezza, dobbiamo continuare su questa strada. Andrezzoli? Ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Sabato abbiamo fatto una grande partita e speso tanto, stasera anche, ora pensiamo alla prossima gara. Nazionale? E' il sogno di tutti, so che passa dalle prestazioni con l'Empoli".