© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off di Empoli-Chievo: "È un periodo in cui non stiano raccogliendo quanto meritiamo e facciamo vedere. Oggi è una partita importante contro una diretta concorrente per la salvezza, dobbiamo mettere in campo quello che ci chiede il mister e cercare di portare a casa la vittoria. Due gol consecutivi? Sono contento, non me l'aspettavo, ma i gol non hanno portato punti. Oggi è una gara importante, dovremo partire forte perché il Chievo vorrà portare via punti da casa nostra. Dobbiamo stare compatti e cercare di fare una grande partita".