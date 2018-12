© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino azzurro, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta contro la Fiorentina: “E’ stata una partita equilibrata, dispiace perché potevamo andare in vantaggio all’intervallo. Nel secondo tempo ci sono stati un paio di episodi che ci hanno penalizzato. La partita è stata equilibrata, ma c’è mancato quel qualcosa in più. Noi abbiamo provato a fare quello che chiedeva il mister: non sempre ci riesce bene, ma il coraggio non c’è mancato”.

Una sconfitta nel derby che brucia: “Era una gara importante per i tifosi, che sono venuti numerosi. Gli abbiamo dato un dispiacere, ma siamo già concentrati sulla prossima partita. Stiamo passando dalla difesa a 4 a quella a 5 e i risultati piano piano si stanno vedendo”, riporta Empolichannel.it.