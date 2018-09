Empoli, Di Lorenzo: "Siamo sfortunati, dobbiamo continuare così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo ha analizzato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta contro il Parma: "Ci hanno fatto giocare, anche se noi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco in trasferta - sottolinea empolichannel.it -. Siamo sfortunati, il palo anche oggi ci ha negato la gioia del gol in due occasioni. Abbiamo fatto un’altra buona prova dopo quella contro il Milan e quindi dobbiamo ripartire da questo”. Sul match: “Sapevamo che il Parma voleva adottare questa tattica contro di noi. Siamo stati puniti su quel contropiede, Gervinho è stato bravo e palla al piede è sempre molto veloce. Purtroppo la sfortuna non ci ha fatto trovare la via del pareggio, ma dobbiamo continuare a lavorare così per portare a casa punti importanti".