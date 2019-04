Empoli, difesa horror: solo una volta imbattuta nelle ultime 10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime dieci partite l'Empoli ha preso gol in nove circostanze. Una difesa troppo ballerina, anche quella presentata oggi con Veseli, Rasmussen e Nicolaou, che per l'ennesima volta ha subito, ha sofferto e alla fine è stata affondata. Nell'unica volta che i toscani sono riusciti a salvarsi dal subire reti è stato contro l'Atalanta, con un Dragowski in versione Superman che ha bloccato 17 tiri in porta, con un record da parte dei bergamaschi nelle occasioni prodotte e poi vanificate dal portiere, oppure sprecate.

Anche oggi l'Empoli è durato, di fatto, solo un tempo. L'1-0 d'altro canto è stato frutto di un tiro cross, forse voluto, comunque occasionale e non costruito in maniera limpida. Poi Farias prima e Caputo poi - anche grazie alla ritrovata vena di Skorupski - non sono riusciti a portare l'Empoli a raddoppiare, cosa che avrebbe cambiato il corso del match e probabilmente del campionato. Mancano quattro partite e Andreazzoli ha quattro punti di svantaggio sull'Udinese. Occorre registrare una difesa che ha avuto troppi forfait nelle ultime dieci partite. Dai quattro gol con la Spal ai tre con Milan, Parma, Udinese e Bologna, due contro la Roma, uno con Juventus, Frosinone e Napoli. Un po' poco per sperare in una salvezza sempre più difficile.