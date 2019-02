Empoli, Diks: "Saponara mi ha consigliato di venire qui per crescere"

© foto di Federico De Luca

Kevin Diks, neo giocatore dell'Empoli, è stato presentato oggi in sala stampa. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club azzurro: "Sono molto contento di essere qui, ho trovato un grande gruppo. Ho parlato con Saponara e mi ha detto che l'Empoli sarebbe stata perfetta per me. Ho fatto solo sei mesi in Italia, tre anni fa alla Fiorentina, e non è stato facile il cambiamento. Poi sono tornato un anno e mezzo in Olanda e ho giocato a un livello molto alto, migliorando molto. Devo crescere ancora e qui potrò farlo al meglio".