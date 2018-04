Empoli, Donnarumma: "Adesso voglio segnare in serie A"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Empoli Alfredo Donnarummaè intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la promozione in serie A del club azzurro: "È stata un'annata pazzesca, un gruppo bellissimo con ragazzi con grandi valori. La promozione è stata voluta e meritata, siamo fieri di aver raggiunto un traguardo così importante. Ci siamo sempre divertiti, sia in allenamento che in partita. L'Empoli fa divertire, ma i primi a divertirsi siamo noi in campo. Merito la serie A, ho lavorato davvero tanto per riuscirci. Sono orgoglioso di quanto fatto, adesso voglio cercare di segnare anche in serie A. Mister Vivarini? L'Empoli veniva da un'annata disastrosa, siamo ripartiti da zero e non era facile. È stato bravo a ricompattare l'ambiente, parte di questa promozione è anche sua. Andreazzoli ha saputo sfruttare le qualità della squadra, ha dato il tocco in più per stravincere il campionato".