Il portiere dell’Empoli, Bartolomej Dragowski, è intervenuto ai microfoni di Radio Lady dopo la sconfitta contro la Juventus allo Stadium: “Voglio rivedere sul video la situazione del gol di Kean per capire meglio la dinamica. Non so se potevo fare o no qualcosa in più, ma sicuramente è stato un tiro molto forte e anche se Dell’Orco non avesse toccato la palla potevo andare in difficoltà”.

Una buona gara dell’Empoli: “Penso che nessuno sia contento dopo questa partita. Come ho detto prima della sosta dobbiamo fare punti in ogni partita. Contro la Juventus, ma anche contro il Napoli: anche un punto può fare la differenza. Adesso dobbiamo subito pensare alla partita di mercoledì”.

L’Empoli ha comunque messo in difficoltà la Juventus: “Per me giocare contro la Juve o altre squadre non fa differenza e penso anche per i miei colleghi. Vogliamo fare punti sempre e adesso ce n’è bisogno perché vogliamo prendere un po’ di respiro dalla zona retrocessione”, riporta Empolichannel.it.