Empoli, Dragowski: "Non penso a Fiorentina o West Ham, solo alla Samp"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bartolomiej Dragowski è un portiere di proprietà della Fiorentina, ma che tanto bene sta facendo ad Empoli. Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si leggono le parole dell'estremo difensore anche sul futuro: "Quando non si gioca tutto diventa difficile. Non mi sono arreso. Ho continuato a lavorare per migliorarmi. Ho avuto la fortuna di avere accanto una donna fantastica, la mia fidanzata Agnieszka. Ha saputo ascoltarmi. In più ho trovato un aiuto prezioso in un mental-coach polacco. Le telefonate con lui erano iniezioni di fiducia. Le ultime 3 parate più belle? Sul colpo di testa di Vlahovic, nel derby con la Fiorentina; sul colpo di testa di Hateboer contro l’Atalanta e sul tiro a effetto di Sansone a Bologna. Io, però, ho una teoria controcorrente: i tiri facili sono i più pericolosi. Firenze e la Fiorentina? Abitiamo in centro. Firenze è una città magica. Fiorentina, West Ham… Scusate ora penso solo all’Empoli. E alla Samp, a come calcia in porta Quagliarella. Cosa succederà dopo non mi interessa. E, vi confesso, non riesco neppure a pensare ai prossimi Europei Under 21. Un evento importante. La testa è dentro il mio spogliatoio. Con Provedel e Perucchini, gli altri due portieri sempre pieni di buoni consigli. Empoli merita di restare in A".