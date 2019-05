Empoli e Udinese, salvezza indispensabile anche per Andreazzoli e Tudor

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' pronto ad entrare nel vivo il domino di panchine in vista della prossima stagione. E non soltanto per i club di alta classifica. Analizzando ad esempio la situazione dell'Empoli, La Gazzetta dello Sport sottolinea come la conferma di Andreazzoli sia legata alla salvezza, anche se non è da escludere una conferma in caso di retrocessione. Situazione simile all'Udinese: il contratto di Tudor è in scadenza. La salvezza gli garantirebbe buone possibilità di conferma. Per la sua successione si era parlato anche di Pioli.

Situazione da definire per le retrocesse. Al Chievo si sono perse le tracce del presidente Campedelli che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare Di Carlo. Il tecnico chiederà garanzie difficili da avere. Incertezze anche al Frosinone: Baroni ha un altro anno di contratto, ma la società sta valutando.