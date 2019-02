Empoli, Farias: "Gruppo unito, faremo bene. Voglio salvezza tranquilla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Farias, neo giocatore dell'Empoli che ha già esordito dal 1' nella sfida di sabato contro il Chievo al Castellani, ha parlato oggi in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Ho trovato un ambiente molto tranquillo, i ragazzi mi hanno accolto benissimo e il gruppo è molto unito. Faremo un bel campionato. Adesso sono qui e devo dare tutto me stesso per l'Empoli, in modo da aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. La trattativa per arrivare qui? È stata una cosa veloce. Volevo cambiare aria e credo che Empoli sia la squadra giusta per me, mi servivano nuovi stimoli. Giovedì contro la Lazio sarà una partita bellissima. Non sarà facile ma il Bologna ci ha fatto vedere a San Siro che tutto è possibile. Tra B e C ho sempre giocato contro l'Empoli, mi porta molta fortuna visto che contro gli azzurri ho segnato spesso. Questa è una maglia fortunata per me e spero di fare tanti gol. Contro il Chievo era solo la prima partita, devo capire cosa vuole il mister e cosa vuole la squadra. Posso e devo dare tanto di più, a partire da giovedì".