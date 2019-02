Empoli, Farias non dimentica: "Cagliari sarà sempre Casa Mia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il suo profilo social su Instagram, Diego Farias ha saluto il Cagliari, i tifosi e la città dopo il suo passaggio all'Empoli: “Volevo dire un grande GRAZIE al Cagliari Calcio e la città di Cagliari, per questi 4 anni e mezzo… dove ho dato tutto me stesso per questi colori. E dove ho potuto vivere momenti bellissimi. Grazie a tutti i tifosi per tutto, vi porterò sempre con me… Grazie a tutti per avermi fatto sentire come a casa. Cagliari sarà sempre Casa Mia. Un grandissimo Abbraccio".