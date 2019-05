Empoli, Farias: "Se ci salviamo resterò qui. Voglio segnare ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli, Diego Farias, grande protagonista della rincorsa salvezza degli azzurri, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana in vista delle ultime due giornate, partendo da un appello per i propri tifosi: "Devono venire tutti a tifare per noi contro il Toro e ad aiutarci a provare a vincere".

Quanto ci credete nella salvezza?

"Tanto. Ci credevamo prima che eravamo attardati in classifica, figuriamoci adesso che siamo lì. Mancano due partite per arrivare al nostro obiettivo".

I suoi gol sono stati fondamentali nelle ultime due gare.

"Fare gol è una cosa normale, mi fa piacere ma spero di farne ancora e più importanti di quelli che ho fatto".

Vuole fare un appello al Cagliari in vista della sfida contro il Genoa?

"No, penso solo all'Empoli. Dobbiamo pensare a noi stessi e basta, gli altri faranno quelli che devono fare. Dobbiamo essere cattivi come nelle ultime partite e provare a vincere".

Potrebbe rimanere a Empoli l'anno prossimo?

"Se ci salviamo resto qua, poi vedremo".