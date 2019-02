Empoli, Farias spalla per Caputo. Zajc in Turchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinforzi ovunque per l'Empoli, che mette a posto il bilancio di quest'anno e quello del prossimo con le cessioni di Traoré e Rasmussen alla Fiorentina, oltre a quella di Zajc al Fenerbahce. In entrata arriva Dragowski, che dovrebbe prendere il posto da titolare tra i pali, più Farias e Oberlin che in avanti tenteranno di dare maggior peso specifico, andando ad affiancare Caputo. Puntellata la difesa con Dell'Orco dal Sassuolo e il giovane Nikolau: salvarsi non sarà una missione semplice.

ACQUISTI: Curto, Dragowski, Nikolau, Pajac, Farias, Oberlin, Dell'Orco.

CESSIONI: Terracciano, Untersee, Mraz, Bittante, Rodriguez, Zajc. Da luglio: Traoré, Rasmussen.

Formazione (3-5-2)

Dragowski; DELL'ORCO, Silvestre, NIKOLAU; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Caputo, FARIAS.