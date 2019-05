© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reti inviolate dopo i primi 45' del derby fra Empoli e Fiorentina. Pur sotto una pioggia battente le due squadre non si risparmiano, con l'Empoli che mette paura sin dai primi minuti. Da una conclusione dalla distanza di Traoré la palla finisce sul braccio di Pezzella: l'arbitro Irrati concede inizialmente il calcio di rigore, salvo tornare sui propri passi dopo l'intervento del VAR. Fiorentina senza Chiesa e con un Giovanni Simeone che gioca davanti a papà Diego Pablo, ma è Muriel il giocatore più pericoloso dei viola: il colombiano impegna di testa Drągowski. Il polacco è chiamato in causa più del collega Lafont, nonostante l'Empoli provi a spingere, soprattutto con Pajac sulla sinistra sfruttando le debolezze di Mirallas in fase di ripiegamento. Col paridell'Udinese nell'anticipo di ieri sera vincere è l'unica possibilità che ha la squadra di Aurelio Andreazzoli per restare in corsa nella lotta per non retrocedere.